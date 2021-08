Roma, 17 ago (Adnkronos) – “Per una ripartenza della #scuola in sicurezza, occorre l’obbligo vaccinale per gli insegnanti e il personale. La linea di demarcazione tra diritti e doveri è chiara, non ci possono essere scappatoie per chi sceglie di non immunizzarsi. Soltanto così proteggiamo i nostri figli”. Lo scrive Paola De Micheli del Pd su twitter.