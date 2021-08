Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Noi abbiamo chiesto fin da subito la convocazione delle commissioni e del Parlamento. Se c’è una situazione esplosiva, si fa una convocazione urgente anche se è il 17 agosto”. Così Matteo Salvini a Radio24. Quanto a Luigi Di Maio e le polemiche per la vacanza in Puglia, osserva: “Non commento le estati di quello o quel ministro, visto che mi hanno rotto le scatole per anni… dico solo che è doveroso che il Parlamento venga riunito se non ad ore, a giorni”.