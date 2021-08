ROMA (ITALPRESS) – "Noi abbiamo chiesto la convocazione del Parlamento anche il 17 agosto, l'allarme terrorismo cresce con il ritorno dei talebani in Afghanistan, ritengo quantomeno doveroso la convocazione delle Camere". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto su Radio24.

"Se convocano le Camere noi domani siamo in aula – ha aggiunto – quello che sta succedendo in Afghanistan e' un problema che avrà ripercussioni anche in Italia?".

(ITALPRESS).

17-Ago-21 09:23