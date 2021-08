Trequanda (Si), 17 ago (Adnkronos) – Per far fronte alla crisi afghana occorre “una grande mobilitazione” da parte dell’Italia ed “è fondamentale che l’Europa sia unita in questo momento, che dia un segnale di unità e messaggi molto forti”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, a Trequanda, in provincia di Siena, per un’iniziativa elettorale. (segue)