Abraham alla Roma, ufficiale: contratto fino al 2026 e maglia n.9

(Adnkronos) – Tammy Abraham alla Roma, ora è ufficiale. Il club giallorosso ha annunciato in un comunicato l’acquisto a titolo definitivo dal Chelsea del giocatore inglese “a fronte di un corrispettivo fisso di 40 milioni di euro”.

“L’accordo -si legge nella nota- prevede inoltre bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e del giocatore e una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione dei diritti relativi al giocatore stesso. L’attaccante di 23 anni ha sottoscritto un contratto con la società giallorossa fino al 30 giugno del 2026″.

“Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini”, le prime parole di Abraham da giocatore della Roma. “Questo -aggiunge- è un club che merita di lottare per dei titoli. Ho vissuto l’esperienza di vincere trofei importanti e ho intenzione di giocare nuovamente quel tipo di competizioni: voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo e portare la Roma ai livelli a cui merita di stare. È un grande onore essere il numero 9 di questo club e non vedo l’ora di iniziare e di aiutare la squadra”.

Abraham è entrato nel settore giovanile del Chelsea all’età di otto anni fino al suo esordio in prima squadra. Con la maglia dei blues ha segnato 32 gol in 80 presenze. L’attaccante ha anche fatto esperienza in prestito allo Swindon Town, allo Swansea City e all’Aston Villa. Ha esordito con la nazionale inglese nel 2017, segnando il suo primo gol due anni dopo contro il Montenegro. Abraham indosserà la maglia numero 9.

“Nonostante sia un calciatore molto giovane, con enormi margini di crescita, Tammy ha già giocato più di 200 partite e segnato più di 100 gol, vincendo diversi titoli importanti -ha dichiarato Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva della Roma-. La scelta di lasciare la Premier League e la squadra della sua città dimostra con i fatti quanto il ragazzo creda profondamente nella sfida di crescere e di fare bene alla Roma. Portare nel club calciatori che vogliono indossare la nostra maglia è davvero molto importante per l’identità e l’appartenenza che riteniamo fondamentali nella nostra visione del Club”. Abraham è il quarto acquisto del mercato estivo giallorosso, dopo Rui Patricio, Eldor Shomurodov e Matias Vina.