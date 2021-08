Migranti: Bernini (Fi), ‘sbarchi continuano, cambiare passo in Italia e in Ue’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Due navi delle Ong sono dirette verso l’Italia con centinaia di migranti a bordo: il flusso di irregolari verso le nostre coste dunque continua senza sosta, con gli sbarchi già aumentati in modo esponenziale destinati ad aumentare. Questo mentre la redistribuzione in Europa sta totalmente mancando”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

“È inutile girarci intorno: sulla politica migratoria il cambio di passo col nuovo governo non c’è stato, e anzi la situazione si è aggravata a causa della crisi istituzionale in Tunisia, ma il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan e la conseguente catastrofe umanitaria prefigurano una nuova, epocale emergenza che investirà direttamente tutta l’Unione. La vicepresidente della Commissione Ue Schinas ha dichiarato in un’intervista che rispetto alla crisi migratoria del 2015 l’Europa è cambiata, e che è stato trovato un equilibrio tra responsabilità e solidarietà”.

“A noi purtroppo non risulta: il Patto sui migranti non è ancora stato firmato e il Regolamento di Dublino resta un totem intoccabile, per cui i Paesi di primo approdo vengono sistematicamente lasciati soli. La caduta di Kabul è il segnale che non c’è più tempo da perdere: è anche e soprattutto l’Europa che deve cambiare passo”.