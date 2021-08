M5S: Rosato, ‘5 Stelle sono destinati a scomparire’

Roma, 16 ago. Adnkronos) – “M5s dicono tutto e il loro contrario. Sono volatili, ma soprattutto privi di un progetto culturale per il Paese. Le cose che dichiarano sono figlie del sentiment del momento, non di una lettura delle cose che servono. Però a mio giudizio i 5 Stelle sono destinati ad una liquefazione: certo resterà un nucleo, una ridotta grillina resisterà, però non saranno più determinanti per gli assetti politici del Paese. E quindi anche da questo punto di vista il Pd le sta sbagliando tutte”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un’intervista sul blog dangelodario.it