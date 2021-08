Afghanistan: P. De Luca (Pd), ‘Ue si attivi subito per l’emergenza umanitaria’

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “L’esito di vent’anni di impegno in Afghanistan è drammatico. L’Europa si attivi immediatamente e si faccia carico della gestione dell’emergenza umanitaria in atto, insieme all’intera comunità internazionale. Si adottino in queste ore tutte le misure necessarie ad assicurare soccorso e sostegno all’uscita dall’Afghanistan nonché piena accoglienza e protezione internazionale a quanti fuggono dal regime talebano, a tutti coloro i quali, in particolare le donne, rischiano pericolose e gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, violenze o persecuzioni”. Lo dichiara Piero De Luca, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.