Afghanistan: Cisda lancia raccolta fondi (2)

(Adnkronos) – All’appello di Cisda hanno risposto i capolista di Europa Verde alle prossime amministrative milanesi, Elena Grandi e Carlo Monguzzi. “Milano, città europea, inclusiva, accogliente, faccia la propria parte ed eserciti tutta la pressione di cui è capace per aiutare le donne afghane a continuare il percorso di emancipazione e di istruzione”, dichiarano in una nota Grandi e Monguzzi, annunciando il loro sostegno, “anche con un contributo, al Cisda”.

“Al governo chiediamo che vengano attivati subito corridoi umanitari per aiutare anche le donne afghane che potrebbero finire nel mirino fondamentalista a causa dell’attività svolta in questi anni per far crescere i livelli di istruzione e di emancipazione femminile nel paese”, aggiungono gli esponenti di Europa Verde, sottolineando anche l’importanza di “prestare una costante attenzione alle decine di presidi sanitari creati negli anni in Afghanistan da Emergency di Gino Strada, un milanese del mondo da sempre contro tutte le guerre”.