Tatuaggi: in Italia 7 milioni di tatuati, deputati Pd chiedono legge che disciplini attività (3)

(Adnkronos) – E’ vietato eseguire tatuaggio e piercing, ad esclusione del piercing al lobo dell’orecchio, sui minorenni senza il consenso dei genitori, mentre sono vietati in assoluto sui minori di quattordici anni, i quali possono sottoporsi al piercing al lobo dell’orecchio previo consenso informato dei genitori.

Tatuaggi e i piercing eseguiti sul viso devono essere di dimensioni tali da non ostacolare l’esatta identificazione della persona e la rimozione dei tatuaggi può essere praticata esclusivamente in strutture sanitarie da parte di personale medico.

Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro per chi esercita le attività senza possedere i requisiti soggettivi indicati dalla legge o in assenza dell’autorizzazione rilasciata dal Comune.