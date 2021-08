Roma, 15 ago. (Adnkronos) – Sono 7.600 i vigili del fuoco in servizio nel giorno di Ferragosto in Italia, 6.000 tra permanenti e volontari in servizio ordinario, altri 1.600 per il potenziamento del dispositivo di soccorso in questi giorni di emergenza. La flotta aerea del Corpo nazionale è operativa oggi con 15 Canadair per l’antincendio boschivo e 14 elicotteri pronti a garantire anche operazioni di ricerca e soccorso. Lo rendono i Vigili del Fuoco.