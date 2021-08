Giorgi in finale a Montreal, sfida Pliskova per il titolo

(Adnkronos) – Camila Giorgi supera anche Jessica Pegula e vola in finale al torneo Wta 1000 di Montreal. La 29enne di Macerata si è imposta in semifinale sulla statunitense n.30 del mondo per 6-3, 3-6, 6-1 in due ore e 11 minuti di gioco. L’azzurra centra così la prima finale in carriera in un torneo ‘1000’, dove affronterà Karolina Pliskova. La tennista ceca, numero 6 del mondo e quarta testa di serie, ha vinto l’altra semifinale contro la bielorussa Aryna Sabalenka, n.3 Wta e n.1 del seeding, per 6-3, 6-4 in un’ora e 21 minuti di gioco. “E’ stata una settimana fantastica, sono molto soddisfatta”, ha detto l’azzurra. “La finale contro Pliskova? Dovrò restare concentrata”, ha aggiunto riferendosi alla sfida per il titolo contro la ceca che quest’anno ha già battuto due volte, al primo turno sull’erba di Estbourne e negli ottavi alle Olimpiadi di Tokyo. La finale conquistata a Montreal permetterà a Giorgi di scalare altre posizioni nel ranking Wta, arrivando come minimo al numero 44 del mondo (al n.34 in caso di vittoria).