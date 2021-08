Afghanistan: una delegazione afghana arrivata a Islamabad

Islamabad, 15 ago. (Adnkronos) – Una delegazione afgana di alto livello è arrivata nella capitale pakistana di Islamabad. Lo riferisce la ‘Cnn’ che cita il rappresentante speciale del Pakistan per l’Afghanistan Mohammad Sadiq.

“Ho appena ricevuto una delegazione di alto livello tra cui Ulusi Jirga Mir Rehman Rehmani, Salah-ud-din Rabbani, Mohammad Yunus Qanooni, Ustad Mohammad Karim Khalili, Ahmad Zia Massoud, Ahmad Wali Massoud, Abdul Latif Pedram e Khalid Noor”, scrive Sadiq in un tweet. “Questioni di reciproco interesse saranno discusse durante la visita della leadership politica afghana”.

La delegazione dovrebbe discutere l’attuale situazione in Afghanistan con la leadership politica in Pakistan.