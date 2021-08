Afghanistan: Meloni, ‘disastrosa gestione da parte dell’amministrazione Biden’

Roma, 15 ago. (Adnkronos) – “Disastrosa gestione del dossier Afghanistan da parte dell’amministrazione democratica Biden. I talebani riprendono con estrema facilità Kabul e l’intera Nazione afgana, entrando anche in possesso di armi e mezzi occidentali. Gli alleati locali dell’Occidente abbandonati al loro destino. Una figuraccia per tutto l’Occidente che fomenterà gli integralisti e che avrà gravi ripercussioni anche per la nostra sicurezza. Peggio di così non era proprio possibile fare. Diamo il ben tornato alla cinica dottrina Obama – Clinton – Biden: “Se non puoi vincere, crea caos””. Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.