Afghanistan: Lamorgese, ‘presa Kabul accelera accoglienza collaboratori truppe italiane’

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo iniziato il Comitato per l’Ordine e la sicurezza parlando di Afghanistan, perché la notizia della presa di Kabul è arrivata poco prima. E abbiamo ritenuto di fare un focus su quelli che sono i problemi connessi all’accoglienza di cittadini afghani che hanno collaborato con le truppe italiane in Afghanistan”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese parlando con i giornalisti a Palermo. “Noi abbiamo già accolto 228 persone – dice – erano in programma altri arrivi in questo periodo, certamente questa accelerazione comporterà anche una accelerazione conseguente delle attività di accoglienza”.