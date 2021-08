Trapani: arrestato mentre cede una dose di cocaina a un ragazzo

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) – I Carabinieri della Stazione di Paceco (Trapani) hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, A.S. di 36 anni. Nel contesto di un servizio finalizzato al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno sorpreso il giovane in flagranza mentre cedeva un involucro di carta stagnola contenente 1,20 grammi di cocaina ad un ragazzo, in seguito segnalato alla locale Prefettura quale assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti, per le vie di Paceco.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione ed un coltello intriso di sostanza stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso l’abitazione di residenza in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, avvenuta nella giornata di ieri che ha visto oltre alla convalida dell’arresto l’applicazione della pena alternativa dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte alla settimana.