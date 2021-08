Scuola: Rotta (Pd), ‘grave errore pagare i vaccini ai docenti no-vax’

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Lo Stato pagherà i tamponi ai docenti #novax con le tasse dei cittadini che si sono responsabilmente vaccinati. Per me si tratta di un grave errore. Gli insegnanti che possono farlo si devono immunizzare e la scuola ripartire in sicurezza”. Lo scrive su Twitter Alessia Rotta, deputata del Pd.

“Non si pagano i tamponi a chi mette in pericolo la salute dei ragazzi che, nel frattempo, si stanno vaccinando con grande senso del dovere loro e delle famiglie. Così non va”, aggiunge.