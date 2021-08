Roma, 14 ago (Adnkronos) – “La cosa più surreale di questa campagna elettorale per #Roma sono Raggi e Gualtieri che litigano per chi avrà l’appoggio di Conte, invece di guardarsene bene. Se lo contendano pure, a noi interessa il sostegno dei romani per @CalendaSindaco, per cambiare finalmente le cose”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Iv.