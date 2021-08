Palermo: contrasto al contrabbando di sigarette, sequestrati oltre 3 kg tabacchi lavorati

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) – La Guardia di Finanza di Palermo, in tre distinti interventi operativi per il contrasto al contrabbando di sigarette, ha sequestrato quasi 3 kg di tabacchi lavorati. In particolare, le Fiamme Gialle, impegnate nel servizio di controllo economico del territorio, hanno individuato e verbalizzato, rispettivamente in località Brancaccio, via Messina Marine e nei pressi della Stazione centrale, 3 uomini colti in flagranza mentre erano intenti alla minuta vendita di sigarette di contrabbando. Nei loro confronti i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo delle sigarette e alla segnalazione dell’illecito all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente per l’irrogazione delle relative sanzioni.

Ulteriori 2.800 gr di sigarette di contrabbando posti in vendita al pubblico su una bancarella lasciata in custodita nelle adiacenze del mercato di Ballarò, sono stati sequestrati nei confronti di un soggetto risultato ignoto in quanto dileguatosi alla vista dei Finanzieri. Dall’inizio dell’anno ad oggi, i “Baschi Verdi” dipendenti del Comando Provinciale di Palermo hanno effettuato circa 60 interventi d’iniziativa nei diversi quartieri della città metropolitana (Oreto-Stazione Centrale-Brancaccio-Corso dei Mille-Guadagna), denunciato 4 persone, verbalizzato amministrativamente 55 persone e sequestrato complessivamente 82 Kg di sigarette delle più svariate marche. Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa e assicurare il contrasto a ogni forma di illecito economico-finanziario.