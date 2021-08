Juve-Atalanta 3-1, Allegri sorride

(Adnkronos) – La Juventus batte l’Atalanta per 3-1 nell’amichevole disputata all’Allian Stadium. Ad una settimana dall’inizio del campionato di Serie A, i bianconeri allenati da Allegri calano il tris. Dybala apre le marcature all’8′ coronando una ripartenza orchestrata da Ronaldo e Chiesa. Al 17′ l’Atalanta pareggia per rigore. Bonucci commette fallo per fermare Freuler in area, Muriel non sbaglia dal dischetto: 1-1. La Juve torna in vantaggio al 39′ con la prodezza di Bernardeschi, che controlla al limite dell’area e di sinistro spara all’incrocio: 2-1. La ripresa scivola via tra la raffica di prevedibili sostituzioni. Prima del triplice fischio finale, la Juve trova il 3-1 con Morata nei minuti di recupero: lo spagnolo ringrazia Kulusevski per l’assist e appoggia in rete.