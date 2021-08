Infortuni: Cgil Como, non abbassare la guardia, più sicurezza in luoghi lavoro

Milano, 14 ago. (Adnkronos) – “Non abbassare la guardia. L’ennesima tragedia avvenuta sul lavoro in provincia di Como riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza e della prevenzione degli infortuni”. E’ il messaggio della Cgil di Como. “Aspettiamo di conoscere l’esito delle indagini compiute dagli organi preposti per avere un quadro chiaro della dinamica dell’incidente – commenta Umberto Colombo, segretario generale della Cgil di Como – però, questa tragedia c’impone di non abbassare la guardia e potenziare le iniziative sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Le recenti ispezioni “hanno scoperto, in altre aziende del Comasco, lavoro nero e non rispetto delle norme su lavoro e sicurezza. Insieme con i sindacati le istituzioni s’impegnino per impedire che accadano ancora infortuni letali: le morti sul lavoro non sono mai una fatalità. Servono risorse adeguate per potenziare gli organi ispettivi e incrementare i controlli”, aggiunge.

“I sindacati hanno in cantiere diverse iniziative unitarie proprio sui temi della prevenzione, attraverso campagne di formazione e informazione, anche attraverso le assemblee nei luoghi di lavoro”, conclude Colombo.