Fascismo: Calenda, ‘Salvini e Meloni non possono non chiarire loro posizione’

Roma, 14 ago (Adnkronos) – “Matteo Salvini e Giorgia Meloni non potete candidarvi a guidare un paese occidentale non chiarendo fino in fondo con i fatti la vostra posizione su fascismo e nazismo. Stampa e TV dovrebbero andare fino in fondo chiedendo conto. Altro che ospitare lettere e parlare d’altro”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.

“In fondo basterebbe dire: “fascismo e nazismo sono responsabili di crimini e genocidi senza precedenti e chiunque sostiene posizioni diverse verrà immediatamente espulso dai nostri movimenti”. Semplice, lineare, definitivo”, aggiunge il leader di Azione.