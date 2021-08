Roma: Smeriglio, ‘coalizione larga e credibilità Gualtieri, così possiamo vincere’** (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – “L’altro elemento molto positivo è la biografia di Gualtieri, che porta competenza, solidità e credibilità. Un profilo molto importante per le risorse e le attenzioni da parte delle istituzioni internazionali nel momento in cui dovremo spendere le risorse del Recovery”, continua Smeriglio.

L’eurodeputato sottolinea il contributo che potrà dare la lista Sinistra civica ecologista al candidato sindaco del centrosinistra: “Una lista importante, perché c’è bisogno di sinistra -spiega-. La lista ha già avuto buona attenzione e può fare la differenza con le percentuali che sarà in grado di andare a prendere, con il consenso e le biografie messe a disposizione del candidato sindaco. Una lista rinnovata, di grande discontinuità e sostenuta da personalità importanti che possono fare la differenza, come Speranza, Vendola, Fratoianni, De Petris oltre a me”.

Infine, un accenno al rapporto con il M5s: “Sono stato tra i primi convinti assertori della necessità di un rapporto con il M5s, continuo a pensare che sia un interlocutore prezioso. Ciò detto, a Roma la situazione è chiara. Noi diamo un giudizio della gestione della città nel merito: per noi, come per tantissimi romani, la città è stata gestita male, è allo sbando. Nulla di personale, ma non possiamo fare finta di niente”.