Incendio Tivoli, evacuati residenti in comunità don Bosco e famiglie

Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro da ieri mattina a Tivoli per un vasto incendio nell’area della riserva naturale Monte Catillo. Dopo aver evacuato circa 30 persone, di cui 10 minori dalla comunità don Bosco e 25 famiglie in tre palazzine nei pressi di via Toniello, sono ora impegnati in operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza delle abitazioni a fronte della propagazione dell’incendio che si è sviluppato su due fronti: uno verso Marcellina, l’altro a San Polo.

Presenti sul posto 5 aps, 3 autobotti, personale Dos (direzione operazioni di spegnimento) per la gestione dei mezzi aerei, protezione civile, carabinieri, polizia locale. Durante le operazioni di assistenza le fiamme hanno bruciato un deposito di circa 70 mq a utilizzo magazzino: nessuna persona è rimasta coinvolta.