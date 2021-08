Gino Strada: Sinigallia, ‘dedicandosi agli ultimi ha fatto la storia’

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – “C’è tanto silenzio oggi a Progetto Arca per la profonda tristezza che tutti proviamo nel cuore alla notizia inaspettata della perdita di Gino Strada”. Lo afferma Alberto Sinigallia, presidente Fondazione Progetto Arca. “Condivisione di ideali, collaborazione nelle azioni concrete, stima incondizionata: è questo che d’istinto mi viene in mente pensando a quando, negli anni, abbiamo lottato insieme a lui e alla sua Emergency per difendere i più fragili e i più poveri. Continueremo a farlo, ricordandolo sempre come un grande uomo che, nel suo dedicarsi agli ultimi, ha fatto senza dubbio la storia”, aggiunge. “Siamo vicini alla sua famiglia e alla grande squadra di Emergency, perché in loro continuino a vivere i suoi grandi ideali”.