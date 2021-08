Milano 13 ago. (Adnkronos) – “Gino Strada ha dedicato la sua vita a curare le vittime della guerra, della povertà, senza mai fare distinzioni e non ha mai mancato di far sentire la sua voce per la pace e la giustizia”. Così su Twitter l’europarlamentare ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, commenta la morte del fondatore di Emergency Gino Strada. “Emergency – conclude Pisapia – è la sua eredità e sono certo continuerà nella sua opera anche in futuro”.