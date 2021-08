Ferragosto: tra cibo sano e boschi, in Sila il picnic è con la ‘sporta’

Roma, 13 ago. (Labitalia) – Un Ferragosto a contatto con la natura e in totale sicurezza. E’ quello che offre in Calabria, sull’altopiano silano, l’iniziativa ‘Fattorie in Sila’, giunta alla sedicesima edizione, e che quest’anno, fino al 2 novembre, offre a turisti e visitatori non solo degustazioni e pranzo in agriturismo, ma anche la possibilità di un tuffo del passato, con la possibilità di acquistare presso le fattorie la ‘Sporta’, l’antica bisaccia dei contadini, con all’interno tutti i prodotti tipici realizzati nelle aziende agricole, dal caciocavallo podolico al prosciutto di suino nero, dai sottoli alla ricotta salata.

Sapori che i visitatori delle fattorie potranno poi degustare dove meglio crederanno, in riva al lago o nei boschi, dopo aver steso sul prato la tovaglia fornita dalle aziende con i prodotti, pranzando così in totale sicurezza e a contatto con la natura. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con ‘Sila meravigliosa’, hub di comunicazione che premia con i prodotti del territorio gli autori delle foto dei paesaggi silani che ricevono più like sui sociali

Un’opportunità che si lega alle altre attrattive offerte da ‘Fattorie aperte in Sila’, che conta sempre più aziende aderenti. “Noi puntiamo tanto -sottolinea ad Adnkronos/Labitalia Mario Grillo, promotore di ‘Fattorie aperte in Sila’- sul fatto che abbiamo una distanza sociale naturale, questa è la nostra carta vincente. Cibo sano e distanza sociale, questo è il nostro valore aggiunto”.