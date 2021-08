Enrico Ruggeri e il “concerto senza green pass”, bufera per tweet

(Adnkronos) – “Al mio concerto senza green pass”. Enrico Ruggeri, con un tweet, accende il dibattito alla vigilia del suo concerto in programma a Genova sabato 14 agosto. “Una piccola grande vittoria: domani a Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche senza green pass: gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto. (lo avevo proposto un anno fa). Spero di creare un precedente. A domani”, twitta il cantante. Tra gli utenti, però, c’è chi fa notare che “tampone negativo = green pass”. Ruggeri, a questo punto, replica affermando che “la vittoria è: vedo il concerto senza dover fare il vaccino e senza spendere soldi per il tampone”, offerto gratuitamente come spiegato nel tweet iniziale. Paradossalmente, l’iniziativa del cantante viene osteggiata da due lati. “Tampone negativo = green pass… cosa hai inventato?!?! Neanche a cantare ti si sopporta… genio”, scrive una persona. Dall’altra sponda, c’è chi accusa Ruggeri di essersi piegato “alle regole demenziali”. “Riuscire a beccarsi insulti da ambedue le fazioni solo per aver difeso diritti e cercato soluzioni”, twitta alla fine il cantante. “Forse fanno bene quelli che tacciono e non prendono mai una posizione, se non per correre in soccorso dei vincitori”.