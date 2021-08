Covid: Ronzulli, ‘sindaco Roma non può dire stupidaggini su vaccini’

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Certe frasi, come quella della Raggi (‘Non mi sento né favorevole né contraria ai vaccini’), contribuiscono a nutrire i no vax. Ma cos’è, un referendum tra chi preferisce il mare o la montagna? Poi ci stupiamo del perché c’è gente che ha ancora dubbi sul vaccinarsi o meno. Se sei un personaggio pubblico, per giunta un politico e sindaco della Capitale, certe stupidaggini non le puoi dire. La scienza non è un opinione e se non si sa cosa dire, nel dubbio, meglio stare zitti. Oppure, cara Raggi, aspetta due mesi, quando non sarai più sindaco”. Lo scrive su Instragram Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati.