Covid Italia oggi, 7409 contagi e 45 morti: bollettino 13 agosto

(Adnkronos) – Sono 7.409 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 13 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti che portano a 128.379 il totale delle vittime da inizio emergenza legata al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 225.486 tamponi, con un tasso positività che scende al 3,28% (ieri 3,3%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3033, con un aumento di 85 persone rispetto a ieri, mentre sono 369 i ricoverati in terapia intensiva (+17 rispetto a ieri), con 35 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.175.198 i guariti (+4.388 ) e 124.250 gli attualmente positivi (+2.965).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA – Sono 661 i nuovi casi di positivi al Covid in Lombardia, cinque le vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale dall’inizio della pandemia a 33.852, secondo i dati forniti da Regione Lombardia. A fronte di 35.314 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta all’1,8%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive: sono 33, 4 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 299 (+7). I nuovi casi sono distribuiti in tutte le province lombarde: Milano 157 di cui 55 a Milano città, Bergamo 61, Brescia 75, Como 25, Cremona 19, Lecco 13, Lodi 16, Mantova 56, Monza e Brianza 57, Pavia 35, Sondrio 7 e Varese: 101.

VENETO – Sono 771 i nuovi contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo il bollettino diffuso oggi, 13 agosto. Si registra anche un decesso, che porta il totale dall’inizio nell’epidemia a 11.652. Le persone attualmente positive sono 13.534 (+113), mentre i guariti aumentano a 419.506 (+657 rispetto a ieri). Ricoverati in ospedale 204 (-2), di cui 31 (+3) nelle terapie intensive.

LAZIO – “Oggi si registrano 613 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+46), 3 decessi, compresi i recuperi ( = ) i ricoverati sono 466 ( = ), le terapie intensive sono 68 (+2). I casi a Roma città sono a quota 276”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

LIGURIA – Sono 158 contagi da Covid-19 rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 13 agosto. Eseguiti 3168 tamponi molecolari e 3367 test antigenici rapidi. Non si registrano decessi: restano dunque 4.370 le vittime da inizio emergenza. I ricoverati in ospedale sono 78 (8 in più di ieri), di cui 12 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare ci sono 1.686 persone, 111 in più. Sono invece 133 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 99.726.

CAMPANIA – Sono 622 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 13 agosto. Registrati anche 8 i nuovi decessi: tre nelle ultime 48 ore ed altri 5 già deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.172 tamponi molecolari, per un tasso di positività al 8,62%. Aumentano anche i ricoveri, che salgono a 319: 16 di questi sono nei reparti di terapia intensiva, altri 303 sono invece ricoverati nei reparti di degenza ordinaria.