Comunali: Ricci (Pd)-Fede (M5S), ‘a San Benedetto uniti su candidatura Pulcini’

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Ci siamo riuniti oggi a San Benedetto del Tronto in vista delle elezioni comunali, appuntamento importantissimo per una delle città più significative delle Marche e per le forze progressiste della Regione”. Lo affermano in una nota congiunta il coordinatore nazionale sindaci Pd Matteo Ricci e il senatore Giorgio Fede, facilitatore Movimento 5 Stelle Marche. “È emerso -aggiungono- un giudizio fortemente negativo sulla amministrazione Piunti e la volontà di costruire un’alternativa vera e vincente. Per questo riteniamo fondamentale e imprescindibile l’unità delle forze del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. In questi mesi sono emerse candidature di valore, come la Bottiglieri, Canducci e Angelini. Nonostante vari tentativi, purtroppo non si è riusciti a trovare l’unione auspicata su questi nomi”.

“Negli ultimi giorni è emersa una candidatura autorevole e dinamica, che a nostro parere può unire e vincere le elezioni. Francesca Pulcini è una giovane donna con una lunga esperienza in Legambiente, appassionata e competente, può garantire quella transizione ecologica e democratica che serve a San Benedetto del Tronto. Invitiamo, quindi, tutte le forze politiche e civiche -concludono Ricci e Fede- a mettere da parte personalismi e vecchi rancori. I candidati Bottiglieri, Canducci e Angelini potranno, da protagonisti, far parte della squadra di Francesca. Mancano pochi giorni alla presentazione delle liste, facciamo prevalere la responsabilità e il buon senso. Non c’è più tempo. Entro lunedì 16 alle 21 invitiamo tutti a firmare l’accordo e si parte con la campagna elettorale ufficiale. Sosteniamo tutti Francesca Pulcini sindaco e andiamo a vincere”.