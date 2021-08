Camera: Sinistra civica ecologista incontra Letta per suppletive Siena, ‘soddisfatti per confronto’

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – Questo pomeriggio una delegazione di Sinistra civica ecologista ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta, candidato del centrosinistra nel collegio uninominale Toscana 12 alle elezioni suppletive della Camera dei deputati.

“Come Sinistra civica ecologista -si legge in una nota- siamo molto soddisfatti del confronto che abbiamo avuto con Enrico Letta. Sono state due ore intense di reciproco ascolto sui temi locali e regionali. Ora ci sono tutte le condizioni per aprire una fase nuova per Siena, per la Valdichiana aretina e per tutta la Toscana, con la condivisione di un metodo innovativo dove al centro c’è la partecipazione e il coinvolgimento delle persone che si riconoscono nei valori della sinistra. Una strada che consideriamo lungimirante, necessaria a costruire l’alleanza delle forze progressiste nel nostro Paese. Nel collegio Toscana 12 si giocherà anche una partita nazionale, che ci auguriamo possa rafforzare il percorso di unità che Letta ha intrapreso nei suoi primi mesi da segretario del Partito democratico”.