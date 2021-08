Milano: Granelli, ‘operaio con stampelle? E’ capocantiere e non è in malattia’

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – L’operaio in stampelle in un cantiere di via Monte Rosa a Milano comparso in una foto pubblicata su Facebook dal candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo “è il capocantiere e non è in malattia”. Lo precisa in un post l’assessore ai lavori pubblici del Comune, Marco Granelli.

“Ho verificato. Bernardo si informi, studi e rispetti i lavoratori e le imprese che anche in questi giorni e con questo caldo lavorano per la nostra città. La persona con la stampella è il capocantiere che non è in malattia ed era in cantiere per verificare i lavori. Io lo ringrazierei”, sottolinea.

Poi, aggiunge, non è vero che non si rispettano le norme sulla sicurezza. “Il casco non è previsto né dalla norma nel dal piano di sicurezza, in quanto non ci sono carichi sospesi o rischio di caduta da dislivelli. È invece buona norma che il lavoratore abbia un copricapo leggero per ripararsi dal sole e prevenire insolazioni, per questo il lavoratore ha un cappello di paglia. E dire che Bernardo è medico, dovrebbe sapere”, puntualizza. “Io – continua Granelli – rispetto i lavoratori, non li utilizzo per le polemiche elettorali, e apprezzo e ringrazio chi in questi giorni lavora per la nostra città”.