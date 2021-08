Palermo, 12 ago. (Adnkronos) – Matteo Salvini non è stato rinviato a giudizio per il caso Gregoretti perché “il giudizio dibattimentale” sarebbe “del tutto superfluo”. Lo scrive nelle motivazioni il gup di Catania Nunzio Sarpietro che ha dichiarato il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno accusato di sequestro di persone per la nave Gregoretti.