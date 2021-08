Brescia, strangola la moglie e poi si impicca

(Adnkronos) – Un uomo di 55 anni ha strangolato la moglie e poi si è impiccato nel bresciano, a Calino di Cazzago San Martino. I carabinieri hanno trovato i due corpi, stamattina, dopo la chiamata allarmata di uno dei figli della coppia, che da giorni non riusciva a contattare i propri genitori mentre era in vacanza. I carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia sono intervenuti con i vigili del fuoco in casa della coppia, di origine balcanica.

L’uomo è stato trovato impiccato alla ringhiera delle scale mentre la donna era riversa sulle scale, legata alla ringhiera. Gli accertamenti dei militari, del medico legale, coordinati dal pm Alessio Bernardi, hanno permesso di appurare che il marito ha dapprima strangolato la moglie per poi legarla alla ringhiera e subito dopo si è impiccato, lasciandosi cadere dalla ringhiera del ballatoio.

A confermare la dinamica, due lettere scritte al computer, una indirizzata ai figli e l’altra alle autorità: da queste lettere si desume che alla base dell’omicidio-suicidio ci siano stati profondi dissidi tra i due.