Roma, 11 ago (Adnkronos) – “Il mondo di prima ha creato ingiustizie, noi non vogliamo che torni, perchè in quel mondo molti sono rimasti indietro e pochi sono diventati più ricchi. Lo abbiamo detto, non avremmo permesso di riavvolgere il film e tornare al mondo di prima. Servivano parametri nuovi”. Lo ha detto David Sassoli, in un incontro con Enrico Letta a Montepulciano, parlando della risposta dell’Europa alla pandemia.