Roma, 11 ago (Adnkronos) – “‘Oggi il ministro Orlando ha presentato un piano con cui cambiare completamente la logica con cui le multinazionali stanno sul territorio. Non è un approccio ideologico, significa fare quello che altri in Europa fanno. Non è possibile che sui territori si viene a fare i comodi propri e si va via”. Lo ha detto Enrico Letta in un incontro a Montepulciano con David Sassoli.