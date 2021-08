Covid Germania oggi, 5mila contagi e 14 morti: i dati

(Adnkronos) – Sono quasi cinquemila i nuovi contagi di coronavirus oggi in Germania, il dato più alto da maggio. Lo rende noto il Robert Koch Institute, incaricato dal governo tedesco di monitorare l’andamento della pandemia di covid-19 in Germania. La crescita dei nuovi casi è legata alla diffusione nel paese della variante Delta, particolarmente contagiosa.

Rispetto a ieri, in Germania sono stati confermati 4.996 positivi in più e 14 morti. Viene così aggiornato a 3.799.425 il totale dei casi dell’inizio della pandemia e a 91.817 quello dei decessi.