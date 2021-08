Cittadinanza: Calderoli, ‘bene parole Jacobs, Malagò continui a occuparsi di sport’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Il nostro grande campione della velocità Marcel Jacobs si dimostra un grande non solo in pista ma anche fuori. La sua dichiarazione rilasciata oggi a ‘Il Foglio’ -‘Voglio essere giudicato in pista, non seguo la politica. Lo ius soli? Non mi interessa, non sono preparato, non voglio essere usato’- dimostra questa sua grandezza anche fuori dalla pista”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

“Fermo restando per gli ignoranti in materia -aggiunge l’esponente del Carroccio- che Jacobs ha avuto la cittadinanza per Ius sanguinis e non per Ius soli, ricordo che stiamo parlando di un atleta che, come la maggior parte di quelli ammirati a Tokyo in maglia azzurra, gareggia nei gruppi sportivi delle Forze dell’Ordine o delle Forze Armate cui appartiene. Il presidente del Coni, Malagò, ora si faccia qualche giorno di meritata vacanza e lasci questioni come lo Ius soli, la legge Zan e le altre amenità di Letta alla politica, e continui a occuparsi di sport dove sta facendo un ottimo lavoro”.