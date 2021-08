Francia: domani Consiglio ministri per stato emergenza sanitario in Polinesia francese

Parigi, 10 ago. (Adnkronos) – Domani si riunirà in Francia un Consiglio dei ministri straordinario con all’ordine del giorno lo stato di emergenza sanitario in Polinesia francese. Lo riferiscono i media francesi. In mattina è previsto un Consiglio di difesa sanitario per affrontare la situazione covid nella Polinesia francese. Anche la situazione a La Martinique, riferiscono i media francesi, è giudicata preoccupante e l’isola dovrebbe entrare in una seconda fase di confinamento per far fronte alla situazione in deteriormanto.