Rimini: Fi, ‘sostegno leale a candidatura Ceccarelli’

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Il tavolo nazionale degli Enti locali del centrodestra ha finalmente sciolto le riserve sulla scelta del candidato sindaco per la città di Rimini, convergendo sulla candidatura politica di Enzo Ceccarelli, proposta dalla Lega, una volta falliti i tentativi di trovare una convergenza su di una candidatura civica condivisa. Forza Italia sosterrà lealmente Ceccarelli, ritenendo l’unità della coalizione un valore assolutamente imprescindibile”. Lo affermano Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia Emilia-Romagna, e Antonio Barboni, senatore e commissario provinciale di Forza Italia Rimini.

“Come Forza Italia -aggiungono- abbiamo sempre privilegiato pragmatismo, equilibrio e buon senso. Desideriamo ringraziare, a nome del coordinamento regionale, tutti i dirigenti e militanti azzurri per il loro impegno e la loro vicinanza alla comunità riminese, certi che non faranno mancare in queste importanti elezioni il loro determinante impegno. Il primo obiettivo è il ballottaggio. Poi proveremo a scrivere la storia”.