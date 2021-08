Olimpiadi: Malagò, ‘nostra proposta anticipare iter ius soli sportivo’

Tokyo, 8 ago. (Adnkronos) – “La nostra proposta è quella di anticipare l’iter burocratico per lo ius soli sportivo, che ad oggi è infernale, un girone dantesco”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’ nella conferenza stampa di chiusura di Tokyo 2020. “Ci sono decide di pratiche che giacciono sui tavoli. Se aspetti il momento per fare la pratica hai perso una persona. A volte ci sono tre anni di gestazione e nel frattempo, se l’atleta non ha potuto vestire la maglia azzurra, o smette, o va nel suo paese di origine, o ancora peggio arriva qualche altro paese che studia la pratica e in un minuto gli da’ cittadinanza e soldi”.