Olimpiadi: farfalle ritmica, ‘nostre famiglie hanno visto gara insieme’

Tokyo, 8 ago. (Adnkronos) – “Le nostre famiglie erano tutte insieme. Si sono trovati tuti da Agnese (Duranti, ndr) a Spoleto hanno messo uno schermo per vedere la gara e non hanno dormito. Praticamente hanno fatto la gara con noi. E’ stato bellissimo chiamarle perché un genitore passava il telefono all’altro”. Lo ha raccontato Alessia Maurelli, capitana delle ‘Farfalle’ della ritmica bronzo olimpico parlando da Casa Italia. “E’ la vittoria del gruppo, unione e anima. Sul podio c’erano anche le lacrime di Rio. Ora andremo anche in vacanze insieme. Ci conosciamo talmente tanto che è come andare in vacanza con la famiglia”, conclude la Maurelli.