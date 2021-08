Interrogazione sul parà morto: “Perché a Tobini solo la medaglia d’argento?”

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) – Perché al caporalmaggiore David Tobini, ucciso dieci anni fa in Afghanistan, è stata conferita solo la medaglia d’argento al valor militare “anziché quella d’oro?”. “Quali sono i motivi per cui, durante gli anni in cui la madre di Tobini lamentava le incongruenze riscontrate nel fascicolo, non sono state svolte attività ispettive?”. E ancora: “A seguito di quanto evidenziato dal giudice per le indagini preliminari”, il Ministero della Difesa “non ritenga avviare le opportune attività amministrative o ispettive nei confronti del caporal maggiore Luigi Russo relativamente alle incongruenze nelle sue dichiarazioni, di coloro che avrebbero ostacolato le indagini e di chi, responsabile della consegna della missiva, non ha provveduto a recapitarla alla madre”. Sono alcune domande poste da un gruppo di senatori, guidati dal vicepresidente del Gruppo M5S Gianluca Ferrara, nell’atto di sindacato ispettivo pubblicato il 3 agosto.

“Il primo caporal maggiore David Tobini era un militare italiano deceduto in Afghanistan il 25 luglio 2011 durante l’operazione congiunta condotta da forze italiane e afghane nella zona a nord-ovest della valle di Bala Murghab – scrivono i parlamentari nel documento – Sua madre, Anna Rita Lo Mastro, ha chiesto da subito che venisse fatta chiarezza sulle cause della morte, evidenziando contraddizioni tra quanto veniva raccontato e quello che risultava negli atti acquisiti. Tra esse si annoveravano accertamenti mai eseguiti da parte del RIS, contraddizioni nella relazione autoptica e incongruenze nelle dichiarazioni rese dal teste oculare il caporal maggiore Luigi Russo”.

“Il 2 agosto 2021 il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il procedimento avendo rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, seppur accogliendo le osservazioni evidenziate dalla squadra legale della famiglia del primo caporal maggiore Tobini”, dicono ancora i senatori. “Nella sua ordinanza il giudice ha evidenziato un’incongruenza tra la posizione effettiva di Tobini rispetto a quanto riportato nel fascicolo di indagine e a quanto affermato dal testimone oculare Russo, in particolare ha individuato che la direzione del colpo che ha raggiunto Tobini è posteriore e non frontale come indicato dalla Procura, riscontrando altresì un’errata ricostruzione della traiettoria del colpo e della distanza da parte del reparto investigazioni scientifiche (RIS). Il giudice ha, infine, sottolineato che lo svolgimento di ulteriori indagini, come richiesto dalla parte offesa, tra cui test balistici mai effettuati, sarebbe stato utile e rilevante qualora intervenuto precedentemente alla prescrizione del reato”.