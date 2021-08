Tokyo 2020, pallanuoto: Italia-Serbia 6-10 e Settebello fuori

(Adnkronos) – Il Settebello azzurro esce ai quarti di finale nel torneo olimpico maschile di pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri si sono arresi alla Serbia per 10-6 nel remake della semifinale di Rio 2016, coi serbi che andarono poi a conquistare l’oro olimpico contro la Croazia.

Sfuma per il Settebello la chance di andare a medaglia per la terza olimpiade consecutiva dopo l’argento a Londra 2012 e il bronzo di Rio 2016. La Serbia in semifinale affronterà la Spagna.