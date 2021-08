Olimpiadi: Sylla, ‘abbiamo il cuore spezzato’

Tokyo, 4 ago. – (Adnkronos) – “Non so che dire, non era quello che avevamo immaginato e non siamo mai state in gara contro la Serbia. Che cosa non ha funzionato non lo so, altrimenti sarei una stupida e avremmo potuto farlo prima. So che abbiamo il cuore spezzato. Davvero. So che hanno sofferto i tifosi da casa e anche chi era qui a Tokyo, ma le prime a stare male siamo noi, e stiamo malissimo”. Così la schiacciatrice azzurra Miriam Sylla dopo il ko per 3-0 contro la Serbia nei quarti di finale del torneo di pallavolo ai Giochi di Tokyo. “Forse potevamo fare qualcosa di più contro gli Stati Uniti – aggiunge Sylla – quello potrebbe essere il nostro grande rimpianto. Ma ora che serve recriminare?”.