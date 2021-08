Olimpiadi: Ganna, ‘abbiamo realizzato sogno tutti insieme, lavorando come un vero team’**

Tokyo, 4 ago. (Adnkronos) – “Fa un effetto strano. Sinceramente ancora non ci siamo bene resi conto. Adesso non so cosa dire. Siamo super contenti e soddisfatti del lavoro fatto in questi mesi e ne abbiamo dato prova. Quindi siamo contentissimi, è un sogno che siamo riusciti a realizzare tutti insieme, lavorando come un vero team, partendo da noi ragazzi per finire con lo staff. Abbiamo formato un bel gruppo tutti insieme”. Sono le parole di Filippo Ganna dopo la vittoria dell’oro a squadre nell’inseguimento su pista di ciclismo.