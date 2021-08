Olimpiadi: allenatore Paltrinieri, ‘lui darà il massimo, nulla è escluso a priori’

Tokyo, 4 ago. – (Adnkronos) – “Gregorio darà il massimo. Le conclusioni le trarremo alla fine“. Così Fabrizio Antonelli, tecnico di Gregorio Paltrinieri alla vigilia della 10 km di nuoto in acque libere che vede il 26enne carpigiano tra i favoriti nonostante la condizione non sia ottimale dopo lo stop per la mononucleosi a poco più di un mese dai Giochi. “L’argento di Gregorio negli 800 stile libero è stata una medaglia conquistata con temperamento, determinazione, grande personalità, che dimostra come nulla gli è precluso a priori”, aggiunge Antonelli.