Italia oro nel ciclismo su pista alle Olimpiadi, Moser: “Fantastici”

(Adnkronos) – “Sono stati fantastici, tutti: perché è vero che è stato Ganna a tirare e recuperare il ritardo negli ultimi due giri, ma tenere la ruota di uno come lui ce ne vuole, basta perderla e sei finito. Una squadra fantastica, di cui ci ricorderemo per un bel pezzo”. Francesco Moser commenta così con l’Adnkronos, l’incredibile oro nell’inseguimento su pista conquistato dal quartetto olimpico guidato da Filippo Ganna e con Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. “Hanno anche rifatto il record del mondo: meglio di così non poteva andare, e adesso aspettiamo Elia Viviani”. Finalmente nel ciclismo una soddisfazione? “Sì, e se non avessero fatto un percorso a cronometro proprio contro Ganna sarebbe stato un altro oro”, rimarca Moser.