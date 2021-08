Il Chievo Verona è fuori dai giochi, anche se c’è ancora in ballo un ricorso al Consiglio di Stato. La Figc, però, stavolta non aspetterà l’esito, ma andrà avanti per la sua strada e già nella giornata di oggi potrebbe comunicare ufficialmente la riammissione del Cosenza in Serie B. La cosa ovviamente avrà conseguenze anche sulla programmazione della Coppa Italia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia